Глава РЖД и министр инфраструктуры Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович подписали меморандум о развитии отношений стратегического партнерства и совместной реализации инфраструктурных проектов. Об этом сообщило в пятницу агентство TANJUG.

"С РЖД мы сотрудничаем долгие годы, особенно в строительстве дорог и приобретении поездов, а будущее нашего сотрудничества следует из этого меморандума", - заявила Михайлович. Белозеров и Михайлович обсудили вопрос строительства диспетчерского центра. "Проект диспетчерского центра очень важен, поскольку мы хотим чтобы в нашей стране, железнодорожный транспорт стал доминантным", - сказала министр.

В свою очередь, Белозеров заявил журналистам, что считает подписание меморандума расширением российско-сербского сотрудничества. Он также отметил, что в ходе встречи с Михайлович обсуждались новые механизмы государственно-частного партнерства двух стран, что представляет собой новый уровень сотрудничества.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор ООО "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов, российская компания "РЖД Интернешнл" приступила к проектированию единого диспетчерского центра в Сербии, в мае проект представят правительству страны. По его словам, сейчас в Сербии работает несколько разобщенных диспетчерских центров, они не позволяют контролировать всю сеть железных дорог. Он высказал надежду на то, что сербская железнодорожная система вскоре с помощью России выйдет на новый уровень.

ООО "РЖД Интернешнл" - специализированная инжиниринговая компания в составе холдинга "Российские железные дороги", которая предлагает весь комплекс услуг и технологий в области железнодорожного строительства - от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации. География проектов компании охватывает такие страны, как Бразилия, Болгария, Греция, Индия, Иран, Куба, Сербия и Словения.

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов.