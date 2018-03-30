На Земле Франца-Иосифа в 2018 году впервые начнут использовать солнечную энергию

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Солнечную энергию впервые начнут использовать для энергоснабжения самой северной территории России - архипелага Земли Франца-Иосифа - в 2018 году. Системы альтернативной энергетики установят на двух островах - Земле Александры и острове Гукера, где расположены базы нацпарка, сообщил ТАСС в пятницу директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"На Земле Франца-Иосифа солнечная энергия будет применяться впервые. Это продолжение работ парка - у нас есть испытательный полигон на мысе Желания на Новой Земле, где прошли испытания и ветрогенераторы и солнечные панели. Показали эффективность солнечные панели, поэтому мы решили применить данный опыт на наших базах, которые находятся на Земле Александры и острове Гукера по образцу, как было сделано на Новой Земле", - отметил собеседник агентства.

Начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка, руководитель экспедиционных работ на острове Гукера Андрей Кунников рассказал ТАСС, что на базе парка в бухте Тихой летом установят 36 солнечных панелей. "Все оборудование уже завезено, в начале сезона мы проведем монтаж, который ориентировочно займет недели три с учетом ремонта кровли здания, на котором будут установлены панели. По подсчетам, такого количества батарей будет достаточно для обеспечения базы электричеством", - отметил он.

На острове Земля Александры, где располагается круглогодичная база нацпарка "Омега", в 2018 году планируют смонтировать солнечную электростанцию на 240 панелей. "Они уже завезены, 48 из них будет установлено непосредственно на здании базы, остальные - на крыше гаража, который был возведен в 2017 году", - рассказал заместитель директора нацпарка по общим вопросам Алексей Бараков.

Он уточнил, что мощности системы будет достаточно не только для электроснабжения станции, но и для теплоснабжения в весенне-летний период. "Планируется частично и отопление перевести на электричество, с апреля по сентябрь чтобы компенсировать расходы топлива на отопление помещений путем использования альтернативной энергии. В летний период, месяца два-три, когда температура 0 и выше, мы с помощью солнечной энергии сможем полностью перекрыть наши потребности на тепловую энергию", - отметил Бараков.

Эксперимент на Новой Земле

Впервые альтернативную энергию для электроснабжения баз парка начали использовать в 2015 году на мысе Желания Северного острова Новой Земли. "В 2016 и 2017 годах электроснабжение базы на мысе Желания полностью осуществлялось за счет альтернативной энергии. Оказалось, что энергии солнца даже чуть больше, чем предполагалось", - отметил Бараков.

Сейчас на мысе Желания установлено 32 солнечных панели, в 2018 году их число планируется увеличить до 48 в связи с тем, что деятельность парка предполагается расширять.

Кирилов также отметил, что парк будет продолжать эксперименты по внедрению различных видов альтернативной энергетики. "Мы смотрим различные варианты и по ветровой энергетике, если данные технологии позволят запасать электрическую энергию", - сказал он.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.