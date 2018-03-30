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ТПП предлагает ввести критерии, чтобы избежать признания ТЦ малым бизнесом

Экономика и бизнес
30 марта, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова заявила, что сейчас практически все торговые центры обладают статусом малого бизнеса

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает разработать дополнительные критерии, позволяющие не допустить случаев, когда такие объекты, как торгово-развлекательные центры, в результате дробления на малые предприятия получают статус малого бизнеса. Об этом заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова в ходе заседании предпринимательской платформы "Единой России", посвященного трагедии в Кемерове.

"Сейчас ведется работа по разработке дополнительных критериев для тех предпринимателей, которые работают в подобных торговых комплексах. Мы считаем, что когда речь идет о сдаче сотни тысяч квадратных метров в аренду, то здесь не может быть отнесения к категории малый бизнес и, соответственно, получения права на особые условия ведения предпринимательской деятельности", - цитирует Дыбову пресс-служба "Единой России".

По ее словам, владельцы ТЦ - "это действительно крупные собственники, которые, используя определенную недоработку законодательства и попустительство местных органов власти, раздробили себя внутри в так называемый защищаемый малый бизнес, который выводится на другой уровень контроля".

"У нас сейчас практически все торговые центры - малый бизнес, потому что это способ получить упрощенное налогообложение, особые условия контрольно-надзорной деятельности", - рассказала Дыбова, добавив, что в этом случае редкие исключения составляют предприятия с иностранным капиталом.

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