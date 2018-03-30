Глава "Транснефти" рассказал Путину о работе компании и ее планах импортозамещения

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Глава компании "Транснефть" Николай Токарев проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах работы компании за последние годы. В частности, он предоставил информацию по текущей деятельности компании, ее программам в области импортозамещения и энергоэффективности, а также по социальным проектам.

Открывая встречу Путин поздравил Токарева с 25-летием возглавляемой им компании. "За эти годы она превратилась в крупнейшую в мире компанию подобного рода", - отметил глава государства.

Токарев поблагодарил за поздравления и отметил, что "Транснефти" "есть чем гордиться". "За 25 лет сделано очень много, сегодня компания присутствует в 64 субъектах РФ, в ней работают 115 тыс. сотрудников", - отметил он.

По словам главы компании, за прошедшее время, особенно в последние 10 лет, было проложено 19 тыс. км. линейной части, в том числе 9 тыс. км. в рамках новых проектов и 10 тыс. км. - в рамках замены и модернизации отработавших свой ресурс частей. За 10 лет построены 50 новых нефтеперекачивающих станций, а всего число таких объектов превышает 500.

"За 10 лет в рамках новых проектов мы создали порядка 13,5 тыс. рабочих мест, из которых 9 тыс. приходится на регионы Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, дальневосточные регионы", - сообщил Токарев.

В числе наиболее значимых проектов, которые реализует компания, глава "Транснефти" назвал трубопровод ВСТО, Балтийскую трубопроводную систему, отвод на Китай "Сковородино-Махэ", проект "Заполярье - Пурпе", нефтепродуктовые магистрали в рамках проектов "Север" и "Юг".

Импортозамещение

Токарев отдельно отметил работу по программе импортозамещения. "Мы начали эту работу еще до санкций, в 2008-2009 годах, решив, что надо производить продукцию, которую мы сами можем делать на базе наших заводов", - сообщил он. По словам Токарева, были определены 26 приоритетных направлений. "Сегодня мы выполнили полностью программы по 23 продуктам, и на сегодня в России производится 93% оборудования", - сказал глава компании.

По его словам, к 2020 году планируется довести долю производимого в России оборудования до 97%. "Мы эту программу выполним, результаты НИОКРов есть и они обнадеживающие", - сказал Токарев.

Глава "Транснефти" также проинформировал президента о том, что в работе компании в сфере энергоэффективности достигнуты серьезные результаты. "Мы сумели за счет новых технологий, новых методов работы и современного оборудования на 16% снизить энергопотребление, это порядка 7 млрд рублей", - сообщил он. Токарев привел данные аудиторской компании, согласно которым "удельное энергопотребление на единицу товара транспортной продукции "Транснефти" является лучшим в мире".

Социальная сфера

Токарев также рассказал о работе компании в социальной сфере. Отвечая на вопрос Путина, Токарев уточнил, что средние зарплаты компании составляют 90 тыс. рублей. "Конечно, в зависимости от региона - в Центральной России немного меньше, в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также на Севере выше, там за 100 тыс.", - уточнил он.

Компания предоставляет сотрудникам возможности в области добровольного медицинского страхования, а также работает на рынке негосударственных пенсионных фондов, являясь в этой сфере третьим игроком после "Газпрома" и РЖД.

"Также особое внимание мы уделяем поселковым школам, и за четыре предстоящих года планируем провести капитальный ремонт, оснастить современной техникой и поставить целые кабинеты по физике и математике в 240 поселковых школ", - сообщил Токарев. "Эта работа начата и она идет полным ходом", - добавил глава компании.