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Россельхознадзор снял ограничения на поставки мяса с двух белорусских предприятий

Экономика и бизнес
30 марта, 18:50 UTC+3 МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Речь идет о предприятиях ООО "ЭкспортАльфаГрупп" и ООО "Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин"

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МОСКВА , 30 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор принял решение об отмене со 2 апреля ограничений на поставки мясной продукции с двух предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Поставки разрешены с предприятия ООО "ЭкспортАльфаГрупп", специализирующемся на убое и переработке крупного рогатого скота, производстве мяса и мясопродуктов, разделке и производстве полуфабрикатов, после проведения Россельхознадзором расследования по причинам нарушения требований Евразийского экономического союза и России (выявление антибиотиков во ввозимой продукции).

Кроме того, учитывая результаты анализа материалов, а также гарантии, представленные белорусской стороной и информацию о внедрении электронной ветеринарной сертификации и электронной системы прослеживаемости продукции, Россельхознадзор принял решение об отмене ограничений на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с еще одного белорусского предприятия ООО "Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин".

Как уточнили в ведомстве, условиям снятия ограничений является постоянная передача в российскую автоматическую информационную систему "Меркурий" данных обо всех товарах, отгружаемых с предприятий в Россию.

Таким образом, сейчас временные ограничения на ввоз продукции в Россию действуют в отношении 59 белорусских предприятий. Под специальными требованиями находятся 10 предприятий, осуществляющих убой крупного рогатого скота, свиней, разделку мяса и производство мясной продукции, 12 - занимаются производством готовой молочной и молокосодержащей продукции, 5 - переработкой и реализацией рыбы и рыбопродуктов и др. Под усиленным контролем Россельхознадзора находятся 46 предприятий Республики Беларусь.

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