Сбербанк инвестирует около 20 млрд рублей в модернизацию ЖКХ в 33 регионах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует инвестировать порядка 20 млрд рублей в 50 проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 33 регионах России, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк совместно с экспертами Минстроя подготовил специальные кредитные решения, предусматривающие стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов. Отмечается, что более 20 "коробочных" кредитов объемом порядка 14,5 млрд рублей находятся в высокой стадии готовности.

"Для стимулирования притока частных инвестиций в инфраструктуру ЖКХ нужны универсальные, типовые решения, без которых финансирование не работает, это международный тренд, - цитирует пресс-служба слова старшего управляющего директора, директора управления по работе с клиентами РГС Сбербанка Михаила Чачина. - При этом необходимо радикально повышать привлекательность рынка для инвесторов. Это паритетная ответственность всех сторон - Минстроя РФ, субъектов РФ и банков".

По информации Минстроя, концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 млн человек, а объем инвестиций составляет 257 млрд рублей.