ОАК станет участником научного кластера "Композитная долина" в Тульской области

ТУЛА, 30 марта. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) станет участником научно-производственного кластер "Композитная долина", который формируется в Тульской области и будет выпускать полимерные материалы нового поколения. Об этом в пятницу сообщил президент корпорации Юрий Слюсарь в Туле на совещании, посвященном сотрудничеству с промышленными предприятиями региона.

"Проект "Композитная долина" - крайне перспективное и важное направление. Мы будем обязательно в нем участвовать. Доля композитов при производстве самолетов становится все выше. Нам нужны здесь крепкие технологические партнеры", - сказал Юрий Слюсарь.

По его словам, одним из приоритетов корпорации является сотрудничество с компаниями, использующими современные технологии. "В рамках внедрения новой индустриальной модели ОАК изучает потенциал и технологические возможности предприятий для формирования пула отечественных поставщиков оборудования и комплектующих для авиационной промышленности. Эффективное и "умное" импортозамещение - важное условие развития конкурентоспособного авиастроения в России", - отметил Слюсарь.

В Туле специалисты ОАК ознакомились с работой таких предприятий как КБП им. академика А. Г. Шипунова, "Туламашзавод", "Полема", "Трансмаш", "Тулаточмаш". Губернатор региона Алексей Дюмин подчеркнул, что оборонные заводы уже имеют опыт по созданию изделий для авиационной промышленности. "Сотрудничество с корпорацией открывает для Тульской области новые возможности по производству как оборонной, так и гражданской продукции", - сказал он.

Как сообщалось, научно-производственный кластер "Композитная долина" планируют создать в 2018 году на территории ОЭЗ "Узловая". Разработками для производства огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных и других полимерных материалов займутся МГУ им. М. В. Ломоносова и Тульский госуниверситет. Соглашения с основным инвестором - группой компаний "Унихимтек" - заключили в июне 2017 года на XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит около 775 млн рублей, откроют более 3 тыс. новых рабочих мест.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - российский холдинг, созданный в 2006 году, который объединяющий около 30 основных компаний авиапромышленного комплекса РФ и более десяти авиаремонтных заводов. ОАК занимается разработкой, производством, реализацией, модернизацией, гарантийным и сервисным обслуживанием, ремонтом авиационной техники гражданского и военного назначения.