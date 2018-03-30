Все депутаты Госдумы отчитались о своих доходах в срок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Все 446 депутатов Госдумы (с учетом сложивших мандаты) в настоящее время сдали свои декларации о доходах. Об этом сообщила ТАСС председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.

Утром в пятницу парламентарий проинформировала, что на тот момент около 20 народных избранников еще не представили соответствующие сведения.

"По состоянию на настоящее время все 446 депутатов сдали свои декларации. Это означает, что декларационная кампания в Государственной думе завершена", - сказала Поклонская. Она уточнила, что первое заседание комиссии по контролю за доходами депутатов состоится 11 апреля.

Требования закона

По закону чиновники и парламентарии должны предоставлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

В 2009 году был подписан указ президента РФ о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

С 1 января 2013 года вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если ее сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.

В том же году был введен запрет на владение чиновниками, парламентариями и кандидатами на выборные посты банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом наличие заграничной недвижимости допускается, однако вся она подлежит декларированию. В декабре 2013 года в Кремле было создано Антикоррупционное управление, которое проверяет поданные чиновниками сведения.

Последние поправки в антикоррупционное законодательство, касающиеся представления сведений о доходах и расходах, были внесены в конце 2016 года. Они в том числе предусматривают лишение полномочий для депутатов всех уровней, а также для сенаторов и муниципальных чиновников за отсутствие деклараций в положенный по закону срок.