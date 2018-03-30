Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в пятницу без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,16% - до 2270,98 пункта, РТС подрос на 0,19%, до 1249,41 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,03%, до 57,24 рубля, курс евро поднялся на 0,04%, до 70,5 рубля.

Российский фондовый рынок завершает неделю, демонстрируя практически нулевую динамику ввиду отсутствия новостей и торгов на западных площадках, поскольку католики отмечают Страстную пятницу, комментирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "В понедельник российский рынок может открыться с гэпом (ценовым разрывом - прим. ред.) вниз, многое будет зависеть от американского премаркета. Индекс ММВБ может снизиться до 2250 пунктов. Рубль продолжит борьбу за укрепление, так как цены на нефть рвутся ввысь. Пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 70-70,5 рубля, пара доллар/рубль - 57-57,5 рубля", - прогнозирует Кокорева.

Аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева полагает, что геополитические факторы будут оказывать давление на российский рынок акций и на следующей неделе. "Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит находиться под давлением политических факторов, однако учитывая наши ожидания по сохранению котировок нефти на текущих уровнях с возможным повышательным потенциалом, ожидаем, что торги по Индексу Мосбиржи пройдут в коридоре 2270-2330 пунктов", - поясняет Дуйсембаева.