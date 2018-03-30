"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Действия представителей Великобритании, досмотревших самолет "Аэрофлота" в лондонском аэропорту, не соответствуют мировой практике проведения досмотров воздушных судов. Об этом заявил ТАСС в пятницу официальный представитель компании.

"Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона. "Аэрофлот" выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра. В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов. Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров", - сказал он.

По его словам, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей, если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям.

На данный момент досмотр окончен, вылет самолета в Москву планируется на 21:30 по московскому времени, сообщил представитель "Аэрофлота". Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, в случае задержки рейса пассажиры будут обеспечены всем необходимым.

Как сообщалось ранее, власти Великобритании провели осмотр на борту самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту.

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.