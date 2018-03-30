Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме назвали противозаконным осмотр борта РФ в Британии без согласования

Экономика и бизнес
30 марта, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

По словам перворо зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталия Ефимова, такие осмотры могут проводиться, но только по согласованию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании нарушили международные нормы, совершив осмотр российского судна, не согласовав это действие с российской стороной. Об этом заявил в пятницу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Смотрите также

"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов

В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не производила досмотр рейса из Москвы

Минтранс РФ пытается установить причины осмотра самолета "Аэрофлота" в Лондоне

"Борт самолета [российской авиакомпании] является территорией Российской Федерации, также как, допустим, посольство. Это [осмотр без согласования с российской стороной] противозаконно, есть ведь международные конвенции", - заявил Ефимов, занимавший в 1990-1996 годах должность министра транспорта РФ.

"Это прецедент. Я вообще никогда не слышал, чтобы так было. На моей памяти я впервые слышу, чтобы власти зашли [на борт самолета] и осматривали самолет без каких-то оснований. Не имеют права", - подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, такие осмотры могут проводиться, но только по согласованию.

"Может, они [британские власти] сейчас скажут, что там [на борту самолета] взрывное устройство и они спасали пассажиров, или есть сведения об угоне, а так, если они просто так зашли... Но и это [ перечисленные случаи] должны с экипажем самолета согласовываться", - указал депутат. Он также добавил при этом, что "надо дождаться как они [британские власти] будут объясняться".

Ранее, как сообщили в авиакомпании "Аэрофлот", власти Великобритании провели осмотр на борту самолета российского авиаперевозчика в лондонском аэропорту в отсутствие на то оснований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хитроу не комментируют информацию о досмотре прибывшего из Москвы самолета
2
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России
5
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
6
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
7
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники