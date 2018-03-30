Регионы могут получить дополнительную помощь федерального бюджета на выплаты МРОТ

СЫКТЫВКАР, 30 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Российские регионы могут получить дополнительную помощь из федерального бюджета на выплаты повышенного МРОТ к выделенным ранее 20 млрд рублей. Эта возможность рассмотрят в мае при принятии поправок в федеральный бюджет 2018 года, сказал в пятницу журналистам в Сыктывкаре зампредседателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ Виталий Шуба.

"Выделенных 20 млрд рублей регионам недостаточно. Полагаю, что при рассмотрении уточнений бюджета 2018 года, а это ожидается в мае, сумма поддержки регионам будет увеличена", - сказал сенатор по итогам совещания в Госсовете Коми, посвященного проблемам регионов при выплатах повышенного МРОТ и вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Его заявление подтвердили присутствующие депутаты Госдумы Иван Меведев и Ольга Савастьянова.

Как пояснила ТАСС министр финансов Коми Галина Рубцова, республике необходимо 3 млрд рублей на повышение МРОТ бюджетникам с 1 января и с 1 мая, а также на выполнение решения Конституционного суда РФ - выплаты "северных" сверх МРОТ. "Из 20 млрд рублей Коми распределен 351 млн рублей, в мае обещают добавить. Будем надеяться, что дополнительная помощь будет оказана, хотя считаем, что в дальнейшем решение вопроса должно быть более системно, какие-то доходные источники должны оставаться на территории республики", - сказала ТАСС Рубцова.

Согласно требованию закона, к повышенному МРОТ необходимо прибавлять районные и северные надбавки. В результате зарплаты возрастут в Коми в 2-4 раза - с 8,9 тыс. рублей до 16-18 тыс. на юге региона до 26,7 тыс. рублей - на севере.

По мнению председателя совета директоров старейшей в регионе стройкомпании "Горстрой" Тамары Улановой, повышение МРОТ приведет к увеличению себестоимости квадратного метра жилья на 60%, поскольку доля оплаты труда достигает на сегодня 50% затрат, неизбежно повышение цен на стройматериалы, поскольку их производители также обязаны будут повысить зарплаты своим сотрудникам. "Многим коммерческим предприятиям выплачивать такие зарплаты будет просто не под силу. Нужно смотреть, какие возможны налоговые послабления для севера", - сказала Уланова.

По мнению депутата Госдумы Ольги Савастьяновой, необходим закон о северах для комплексного решения проблем северных территорий, наиболее острая - это отток и старение населения. "Одним законом об Арктике проблемы не решить, в арктическую зону входит всего один муниципалитет Коми - Воркута. В Госдуме создан экспертный совет, чтобы сформировать пакет законов, который бы обеспечил решение всех основных базовых вопросов северных и арктических территорий. Проблема северов сложилась системная, и ее решение возможно только через системный подход на федеральном уровне", - сказала Савастьянова.