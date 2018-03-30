Задержанный в Лондоне из-за досмотра рейс "Аэрофлота" вылетел в Москву

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рейс SU2583 авиакомпании "Аэрофлот" из Лондона в Москву, задержанный в аэропорту Хитроу сотрудниками британской полиции и таможни из-за досмотра, вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Flightradar.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с досмотром самолета. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона как провокацию и требует от властей Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения.

Она также сообщила, что на место выезжали сотрудники российского посольства в Великобритании.