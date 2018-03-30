Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанный в Лондоне из-за досмотра рейс "Аэрофлота" вылетел в Москву

Экономика и бизнес
30 марта, 22:15 дата обновления: 30 марта, 22:30 UTC+3

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании "Аэрофлот" как провокацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рейс SU2583 авиакомпании "Аэрофлот" из Лондона в Москву, задержанный в аэропорту Хитроу сотрудниками британской полиции и таможни из-за досмотра, вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Flightradar.

Смотрите также

"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов

Минтранс РФ пытается установить причины осмотра самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"

Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с досмотром самолета. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона как провокацию и требует от властей Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения.

Она также сообщила, что на место выезжали сотрудники российского посольства в Великобритании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хитроу не комментируют информацию о досмотре прибывшего из Москвы самолета
2
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России
5
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
6
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
7
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники