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В Хитроу не комментируют информацию о досмотре прибывшего из Москвы самолета

Экономика и бизнес
30 марта, 22:50 UTC+3 ЛОНДОН Игорь Броварник, Илья Дмитрячев

При этом Британская транспортная полиция заявила о своей непричастности к обыску

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Аэропорт Хитроу

Аэропорт Хитроу

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Администрация лондонского аэропорта Хитроу не комментирует информацию о досмотре самолета, прибывшего из Москвы. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

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"Мы не комментируем данную информацию. Обращайтесь по этому вопросу в МВД", - сказала она.

От министерства внутренних дел Соединенного Королевство, куда корреспондент ТАСС адресовал свой вопрос, оперативного комментария получить не удалось. В пресс-службе ведомства уведомили, что запрос в данный момент находится на рассмотрении.

В свою очередь в Британской транспортной полиции заявили о своей непричастности к обыску, указав, что Хитроу находится в зоне ответственности Службы столичной полиции. Однако Скотленд-Ярд ранее в пятницу на своей странице в Twitter информировал, что сотрудники полицейской службы не осуществляли досмотра борта.

Проверка с собаками

Коррtcпонденту ТАСС удалось пообщаться с пассажиром по имени Александр с рейса "Аэрофлота" SU2582, прибывшего в 15:57 по местному времени (17:57 мск) из Шереметьево в Хитроу. Он не смог подтвердить, что речь шла именно о рейсе, оказавшемся в центре внимания СМИ, однако сообщил, что при выходе из Airbus пассажиров ждали сотрудники правоохранительных служб с собакой, которая обнюхала все их вещи.

"Когда мы выходили из самолета, прямо в рукаве у двери лайнера нас встречали около семи сотрудников полиции с собакой. Они дали указание держать сумки низко к полу, то есть снять их с плеча - рюкзаки и женские сумочки, чтобы собака могла их обнюхать. Я стал свидетелем, как несколько человек отвели в сторону и прямо там устроили проверку личных вещей. Этот досмотр вызвал затор, люди скопились в салоне, среди них были и русские, и иностранцы", - рассказал Александр.

"Все это было очень неприятно и крайне необычно", - добавил он.

Инцидент на фоне ухудшения отношений

Ранее в пятницу источник в российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщил ТАСС, что власти Великобритании, без предъявления оснований провели осмотр воздушного судна, заставив всех членов экипажа покинуть самолет.

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
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