Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший в пятницу вечером рейсом SU2583 из Лондона в Москву после досмотра сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.

В пятницу в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что такие действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.