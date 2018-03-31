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Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву

Экономика и бизнес
31 марта, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Ранее власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший в пятницу вечером рейсом SU2583 из Лондона в Москву после досмотра сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.

В пятницу в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что такие действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

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Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
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