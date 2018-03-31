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Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту

Экономика и бизнес
31 марта, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Представители Великобритании пытались найти запрещенные предметы к перевозке, заявил Виталий Митрофанов

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Представители Великобритании искали на борту самолета "Аэрофлота", который был досмотрен в пятницу в аэропорту Хитроу, предметы, запрещенные к перевозке. Об этом командир воздушного судна Виталий Митрофанов сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

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"По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке", - сказал он.

Митрофанов отметил, что был единственным, кому было разрешено остаться на борту лайнера. По его словам, досмотр длился пять - семь минут. "Никаких актов досмотра, причин, ничего мне сказали", - добавил он.

"Я даже не мог наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками, - сообщил командир. - Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс".

В пятницу в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что такие действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

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