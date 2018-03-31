Правительство РФ выделило более 3 млрд рублей на реализацию программы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на финансирование первоочередных мероприятий программы "Цифровая экономика РФ". Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Подписанным распоряжением главным распорядителям средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России в размере 3040,4 млн рублей на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям "Информационная инфраструктура", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная безопасность" программы", - говорится в справке к документу.

Как отмечается, средства будут предоставлены в рамках реализации госпрограмм "Информационное общество (2011-2020 годы)", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие транспортной системы", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы".

Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и ИТ- инфраструктуре. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализуются, программа собрала в единую систему как существующие меры, так и новые.