Власти Северной Осетии добились запрета незаконной добычи песка на одном из месторождений

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Незаконная добыча песка полностью прекращена на месторождении Кантышевское-2 в Северной Осетии, сообщили в минприроды республики.

"Сегодня минприроды Северной Осетии полностью контролирует месторождение строительного песка Кантышевское-2, то есть добычные работы ведут только недропользователи, имеющие лицензии на право пользования недрами", - говорится в сообщении.

Также на месторождении оставлены две подъездные дороги, все остальные дороги перекопаны и контролируются рейдовыми группами. На территории работает специализированная техника лишь тех недропользователей, которые имеют лицензию.

Как сообщал глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона, совокупный налог, полученный от недропользователей в Северной Осетии, составил в 2017 году 58 млн рублей, что почти в два раза больше прежних показателей.