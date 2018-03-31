Российские инстанции запросят Лондон о причинах проверки самолета "Аэрофлота"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ. Если Лондон не предоставит объяснения, РФ оставит за собой право применять аналогичные действия по отношению к британским авиакомпаниям.

"Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года",- сообщает Минтранс. - В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков".

В пятницу в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели досмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров". Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

Сеть координационных центров по авиационной безопасности создана международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в начале 2006 года. Центры функционируют более чем в 100 странах-членах ИКАО. Основной задачей таких центров является установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности.

В базе данных сети содержится контактная информация всех международных центров по авиационной безопасности, которые наделены соответствующими полномочиями круглосуточно направлять и получать информацию, касающуюся угроз гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера.