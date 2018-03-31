Путин и Эрдоган в Анкаре обсудят информационное взаимодействие между РФ и Турцией

СТАМБУЛ, 31 марта. /Корр. ТАСС Сюзанна Адамянц, Денис Соловых/. Сопредседатели Российско-турецкого форума общественности (РТФО) намерены представить президентам Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану в рамках заседания Совета сотрудничества на высшем уровне 3 апреля в Анкаре идею о проведении всемирного конгресса русскоязычных СМИ в Аланье в 2019 году, которое может стать прочным мостом в информационном пространстве двух стран. Об этом сообщил руководитель комитета "Информационная деятельность", первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман во время выступления на четвертом заседании РТФО.

"Хочется отметить, что за последнее время выросла роль и масштаб русскоязычных СМИ в турецком информационном пространстве. Так, например, в апреле прошлого года в Аланье состоялось конференция совета Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), которая прошла по инициативе Ассоциации русской культуры и образования Аланьи. На этой встрече была озвучена идея проведения традиционного всемирного конгресса русскоязычных СМИ именно в Аланье в 2019 году", - сказал он.

По словам Гусмана, "это предложение в свое время было поддержано министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу во время посещения информационного агентства ТАСС". "Эту идею также позитивно восприняло руководство МИД России. Именно это собираются предложить на заседании Совета сотрудничества на высшем уровне при участии двух лидеров в Анкаре 3 апреля сопредседатели Российско-турецкого форума общественности глава Россотруднчиества Элеонора Митрофанова и депутат правящей партии Справедливости и развития Берат Чонкар", - подчеркнул он.

Первый заместитель генерального директора ТАСС в рамках предложенного взаимодействия также рассказал о многолетнем сотрудничестве между передовыми агентствами России и Турции - ТАСС и Анатолийским агентством (Anadolu). "В настоящее время на Россию и Турцию оказывают очень серьезное информационное и даже пропагандисткое воздействие. В столь непростой ситуации очень важно углубить прямое сотрудничество между информационными структурами России и Турции. В качестве примера можно привести многолетнее плодотворное сотрудничество между ТАСС и Anadolu, в рамках которого производится регулярный обмен делегациями и опытом, устраиваются совместные мероприятия. Наши агентства стали инициаторами проведения широкого круглого стола руководителей медийных организаций для обсуждения актуальных проблем и вызовов в современном информационном мире", - отметил Гусман.

31 марта в Стамбуле проходило четвертое заседание Российско-турецкого форума общественности в преддверии заседания Совета сотрудничества на высшем уровне, которое намечено на 3 апреля в турецкой столице. Сопредседатели РТФО обсуждали текущие вопросы в отношениях между двумя государствами, а также потенциальные перспективы их улучшения. Митрофанова и Чонкар отметили необходимость укрепления и консолидации действий как в двустороннем формате, так и на мировой арене.