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Морской торговый порт Владивостока работает в штатном режиме

Экономика и бизнес
31 марта, 17:48 UTC+3

В организации проходили следственные действия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) работает в штатном режиме, несмотря на то, что в его офисе в субботу проводились следственные действия. Об этом сообщает в пресс-служба ВМТП.

"31 марта 2018 года в офисе ВМТП проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые порт предоставил в рабочем порядке. Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью ВМТП, а также деятельностью его руководителей. К ВМТП и его руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан. Текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность ВМТП",- говорится в сообщении.

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