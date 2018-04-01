Авиакомпания "Азимут" открыла рейсы из Ростова и Краснодара в Уфу

УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" начала выполнять регулярные полеты из Ростова-на-Дону и Краснодара в Уфу. Торжественная встреча первого рейса прошла в воскресенье в столице Башкирии, сообщили в пресс-службе местного аэропорта.

"Самолеты по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону будут отправляться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Краснодар - по вторникам, четвергам, субботам. Полетная программа продлится до 21 октября. Минимальный тариф составляет 888 рублей в одну сторону", - сказали в пресс-службе воздушной гавани. Рейсы выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) вместимостью 100 и 103 пассажирских кресла, класса "эконом" и "комфорт".

В воскресенье в уфимском аэропорту приземлился самолет, выполнивший первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону. Уже при вылете пассажиров ждал сюрприз - каждому проходящему в самолет дарили национальное башкирское лакомство чак-чак.

"Концепция авиакомпании в том, чтобы развивать связи между регионами, связать напрямую разные города с южной частью нашей страны. Авиакомпания открыла рейсы в Уфу, оценив спрос и пассажиропоток аэропорта. Мы рассчитываем, что рейсы из Башкирии как в Ростов-на-Дону, так и в Краснодар станут выполняться круглогодично, а в 2019 году хотим увеличить их частотность", - сказал журналистам директор по стратегическому развитию авиаперевозчика Дмитрий Звонарев.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в новом аэропорту "Платов" в Ростовской области.