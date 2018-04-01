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Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля

Экономика и бизнес
1 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Речь идет о рейсах в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи

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© EPA/M.A.PUSHPA KUMARA

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Таджикская компания Somon Air сообщила о приостановке со 2 апреля полетов по некоторым направлениям в РФ на основании телеграммы Росавиации от 31 марта. Соответствующее заявление было размещено в воскресенье на сайте авиаперевозчика.

"В частности, в тексте телеграммы говорится, что "в соответствии с решением Министерства транспорта РФ в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании "Уральские авиалинии" на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00:01 мск 02.04.2018 рейсы авиакомпаний Somon Air и Tajik Air по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут", - говорится в сообщении.

В список попали рейсы Somon Air в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд - Москва - Худжанд. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в полном объеме.

В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб.

В данный момент рейсы по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не выполняет ни одна авиакомпания. Что касается направления Челябинск - Душанбе, то представитель Минтранса РФ пояснил ТАСС, что "Уральские авиалинии" сейчас совершают полеты на основе разовых разрешений, а российская сторона требует предоставить постоянное.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".

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