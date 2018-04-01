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Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля бизнеса

Экономика и бизнес
1 апреля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Омбудсмен рассказал о разных требованиях к пожарной безопасности от МЧС и Госстройнадзора

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал перейти к единой системе противопожарного контроля в отношении бизнеса. Противопожарным контролем предпринимателей в настоящий момент занимаются и Госстройнадзор, и МЧС, что неэффективно, заявил Титов в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Надо от вот этой системы двух организаций - [Гос] стройнадзора и МЧС, - каждая [из которых] может принимать объект по пожарной безопасности, уйти к одной, но они не хотят отдавать друг другу полномочия", - заявил Титов, добавив, что аппарат омбудсмена обращал внимание на эту проблему в течение нескольких лет.

Проблема состоит в том, что МЧС и Госстройнадзор предъявляют разные требования к бизнесу, "причем все их необязательно выполнять", добавил Титов. "Стрелка на пожарном входе должна быть у одних зеленая, а у других красная, у одних стрелка вниз должна быть, у других - вверх. Нам нужны четкие, понятные правила. Если мы будем знать, что вот от "А" до "Я" эти правила надо выполнять, и это будет честное выполнение, без всяких коррупционных предложений, без возможности обойти справа или слева, то все будут выполнять эти требования", - сказал уполномоченный по правам предпринимателей.

Ранее Титов в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта в результате пожара погибли 64 человека и еще 79 пострадали, призвал прокуратуру поддержать практику обязательного подписания предпринимателями деклараций противопожарной безопасности, когда контрольно-надзорный орган и предприниматель в совместной декларации фиксируют все требования, которые предъявляются к объекту. Омбудсмен также предложил обязать предпринимателей страховать ответственность, чтобы страховые компании находили "способы сделать так, чтобы застрахованный соблюдал требования безопасности".

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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