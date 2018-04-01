Первый этап модернизации переданного Ингушетии санатория в Крыму оценили в 200 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии оценили в 200 млн рублей проведение первого этапа модернизации детского санатория в Евпатории, переданного республике правительством Крыма. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который находится в Крыму.

Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.

"Я думаю, что на первый этап [реконструкции санатория] - порядка 200 млн рублей. Это будут деньги инвестора, бюджетных денег не будет", - сказал Евкуров, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы ставим задачу - в 2019 году уже принимать детей", - добавил он.

По словам Евкурова, детский лагерь в санатории планируется сделать круглогодичным. "Мы уже нашли троих потенциальных инвесторов (из Ингушетии - прим. ТАСС), которые готовы инвестировать. Но это будет имущество республики, будем отправлять туда детей, зарабатываться на этом", - добавил глава республики.

Он не уточнил, что именно планируется сделать в рамках первого этапа модернизации санатория, а также то, сколько всего будет этапов. Евкуров отметил, что в настоящее время "идет процесс передачи санатория" Ингушетии, а параллельно готовится проект его модернизации.