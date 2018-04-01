В группе "Сумма" заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все структуры группы Сумма" Зиявудина Магомедова работают в штатном режиме, говорится в заявлении группы.

"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования", - говорится в сообщении

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов.