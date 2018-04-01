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В группе "Сумма" заявили, что все структуры холдинга работают в штатном режиме

Экономика и бизнес
1 апреля, 18:23 UTC+3

Отмечается, что гендиректор группы Лейла Маммедзаде оказывает содействие следственным органам для проведения прозрачного расследования

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все структуры группы Сумма" Зиявудина Магомедова работают в штатном режиме, говорится в заявлении группы.

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"Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования", - говорится в сообщении

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов.

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