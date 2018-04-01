Во Франции 3 апреля из-за забастовки будут отменены 88% скоростных поездов

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Массовая забастовка работников железных дорог Франции 3 апреля приведет к отмене 88% рейсов высокоскорстных поездов TGV. Об этом сообщило в воскресенье руководство французской национальной железнодорожной компании SNCF.

"Это будет забастовка, в которой примут участие очень многие, и которая повлечет за собой очень серьезное нарушение движения поездов", - сообщил замглавы SNCF Матиас Вишера. Как ожидается, в общей сложности в забастовке, начиная с утра вторника, 3 апреля, примут участие 77% машинистов SNCF. Также к стачке присоединятся контролеры, обслуживающий персонал и работники офисов SNCF. В этот день будет отменено до 88% скоростных скоростных поездов TGV, до 87% междугородных рейсов Intercite, до 70% региональных электропоездов TER.

Стачка французских железнодорожников затронет и работу международных скоростных рейсов, проходящих по территории Франции. Так, по данным SNCF, 3 апреля будет отменено до 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном. Также ожидается отмена до 10% рейсов скоростных экспрессов Thalys, которые курсируют между севером Франции, Бельгией, Нидерландами и западными регионами Германии.

Серьезные проблемы с транспортом ожидаются и в парижском регионе Иль-де-Франс на железнодорожных линиях, которые находятся в ведении SNCF. По данным компании, отменены будут до 72% пригородных электричек Transilien, а также будут серьезные перебои в работе линий RER, которые соединяют центр Парижа с пригородами, включая ветку, ведущую в главный международный аэропорт страны Руасси-Шарль де Голль.

Как заверяют в SNCF, все ранее забронированные билеты на отмененные поезда пассажиры смогут бесплатно обменять на другие даты или получить возврат денег. Клиентов также призывают следить за новой информацией о предстоящей забастовке.

Протест железнодорожников

Забастовка работников SNCF проходит по призыву французских профсоюзов железнодорожников. Планируется, что нынешняя стачка будет продолжаться два дня - 3 и 4 апреля. Подробных прогнозов по движению поездов на 4 апреля пока не представлено.

Причиной крупнейших за последние годы протестов французских железнодорожников стал проект реформы отрасли, предложенной правительством Франции. Среди выдвинутых кабмином мер - отмена особого статуса работников железной дороги с причитающимися льготами и приравнивание их к обычным наемным работникам.

В ответ профсоюзы заявили о намерении провести двухмесячную массовую забастовку, начиная с апреля. Планируется, что забастовщики будут прекращать работу на два дня из пяти в ходе рабочей недели. В общей сложности стачка будет продолжаться 36 дней должна завершиться в конце июня.