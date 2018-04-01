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Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам

Экономика и бизнес
1 апреля, 20:49 дата обновления: 1 апреля, 20:54 UTC+3

Разрешение на полеты будет отозвано у четырех российский авиакомпаний

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "UTair", "Сибири", "Северного ветра". Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний РФ, знакомый с решением авиавластей Таджикистана.

"Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям", - сообщил он, сославшись на телеграмму авиавластей Таджикистана.

Так, по его словам, мера коснулась авиакомпаний "Уральские авиалинии", "UTair", "Сибирь", "Северный ветер". Авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Только 2 апреля должны были состояться полеты "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Худжанд и Душанбе, а также в Душанбе из Екатеринбурга, Самары и Красноярска. У "Сибири" - в Душанбе и Худжанд из Новосибирска.

История вопроса

Как стало известно ранее 1 апреля, таджикская авиакомпания Somon Air и Tajik Air на основании телеграммы Росавиации со 2 апреля приостановит полеты по некоторым направлениям в РФ. В список попали рейсы Somon Air в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд - Москва - Худжанд.

В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов "Somon Air" в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты "UTair" и "Уральских авиалиний".

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