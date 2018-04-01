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Власти Ростовской области выкупили блокирующий пакет акций авиакомпании "Азимут"

Экономика и бизнес
1 апреля, 21:17 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, апреля. /ТАСС

Новым собственником стала "Корпорация регионального развития", которая полностью принадлежит региональному правительству

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ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области закрыло сделку по приобретению блокирующего пакета акций - 25% плюс одна акция в авиакомпании "Азимут", сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным в аэропорту столицы Чечни.

"Да, сделка завершена в конце прошлого года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Теплицкий отметил, что новым собственником блокирующего пакета акции авиакомпании стала "Корпорация регионального развития" Ростовской области, 100% акций которой в свою очередь принадлежат региональному правительству. Представитель авиакомпании не уточнил сумму сделки.

"Азимут" - российская авиакомпания, которая является базовым перевозчиком нового ростовского аэропорта Платов. Компания создавалась с целью обеспечения авиасообщения южных регионов России с городами Центрального федерального округа, Северо-Запада и Сибири. Компания начала перевозить пассажиров в сентябре прошлого года, ее собственниками также являются, по данным базы СПАРК, также компания "Инвесттехсервис" и "Аэрокарго+".

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