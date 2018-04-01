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Авиакомпания "Азимут" вдвое увеличит парк самолетов SSJ-100 до конца 2020 года

Экономика и бизнес
1 апреля, 21:43 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, апреля. /ТАСС

Кроме того, у компании есть планы по приобретению в 2021 году еще четырех самолетов семейства Superjet 100

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ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" вдвое увеличит парк самолетов Sukhoi Superjet 100 в течение ближайших двух лет - с 6 до 12, сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

"Сейчас у нас шесть самолетов, к концу апреля [2018 года] получим еще два, а в следующем году также два и в 2020 году еще два. Это позволит нам вдвое увеличить парк", - сказал он на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным в аэропорту столицы Чеченской Республики.

Исполнительный директор отметил, что контракты на поставку этих судов уже подписаны. Кроме того, у компании есть планы по приобретению в 2021 году еще четырех самолетов семейства Superjet 100.

Для обслуживания флота, по словам представителя компании, "Азимут" намерен создать собственную ангарную базу в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов. "Ангарная база будет создана в течение в ближайшее время (...). Объем инвестиций в ее создание пока в процессе проработки", - отметил он. Теплицкий также добавил, что за счет увеличения флота и создания ангарной базы будет увеличен штат сотрудников с 290 до более чем 500 человек.

Теплицкий отметил, что в текущем году авиакомпания планирует перевезти порядка 700 тыс. пассажиров за счет значительного расширения маршрутной сети - в воскресенье компания запустила прямые рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Грозный, который будет летать четыре раза в неделю, а также весной этого года "Азимут" начнет выполнять прямые перелеты из Ростова-на-Дону в Грозный и из Москвы в столицу Чеченской Республики.

"Азимут" - российская авиакомпания, которая является базовым перевозчиком нового ростовского аэропорта Платов. Компания создавалась с целью обеспечения авиасообщения южных регионов России с городами Центрального федерального округа, Северо-Запада и Сибири. Компания начала перевозить пассажиров в сентябре прошлого года, ее собственниками также являются, по данным базы данных "Спарк", также компания "Инвесттехсервис" и "Аэрокарго+".

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