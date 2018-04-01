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UTair начнет возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан 2 апреля

Экономика и бизнес
1 апреля, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

В компании добавили, что ограничения полетов затронули только маршрут Сургут - Худжанд

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair намерена 2 апреля начать возврат денег пассажирам за проданные билеты на отмененные рейсы в Таджикистан. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

"Авиакомпания начнет возврат денег за проданные билеты 2 апреля", - заявил Пермяков. Он также добавил, что UTair затронуло ограничение только на маршруте Сургут - Худжанд.

"У Utair только одна отмена: рейс Сургут - Худжанд. Utair сохранил рейсы из Москвы в Душанбе дважды в день", - отметил президент компании.

Ранее источник в одной из авиакомпаний РФ сообщил ТАСС, что Таджикистан со 2 апреля 2018 года отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра". Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.

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