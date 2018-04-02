Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илон Маск пошутил о "банкротстве" Tesla в честь первого апреля

Экономика и бизнес
2 апреля, 3:05 UTC+3

Предприниматель опубликовал в Twitter свою фотографию на фоне автомобиля Model 3 с табличкой с надписью "Банкрот!"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илон Маск

Илон Маск

© Ben Macmahon/AAP Image via AP

ТАСС, 2 апреля. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что основанная им компания Tesla потерпела банкротство, что, по всей видимости, является первоапрельской шуткой. Обращение предпринимателя опубликовано в воскресенье на его странице в Twitter.

"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", - написал он. Позднее Маск опубликовал в Twitter свою фотографию на фоне седана Model 3 с табличкой с надписью "Банкрот!" в руках.

В четверг представители Tesla объявили о намерении отозвать около 123 тыс. автомобилей Model S для замены детали гидроусилителя рулевого управления.

По итогам четвертого квартала 2017 года, завершившегося 31 декабря, Tesla отчиталась об убытках в размере $675 млн. Как отмечала газета The Wall Street Journal, компания Маска никогда не несла таких крупных потерь по итогам квартала. В третьем квартале 2017 года данный показатель составил $619 млн, а в четвертом квартале 2016 года - $121 млн.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в 2017 году стала именоваться просто Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маск, Илон
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китайская станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
4
Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
5
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Глава UFC: Нурмагомедов проведет бой против Холлоуэя вместо поединка с Фергюсоном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники