Илон Маск пошутил о "банкротстве" Tesla в честь первого апреля

ТАСС, 2 апреля. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что основанная им компания Tesla потерпела банкротство, что, по всей видимости, является первоапрельской шуткой. Обращение предпринимателя опубликовано в воскресенье на его странице в Twitter.

"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы не поверите", - написал он. Позднее Маск опубликовал в Twitter свою фотографию на фоне седана Model 3 с табличкой с надписью "Банкрот!" в руках.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 April 2018

В четверг представители Tesla объявили о намерении отозвать около 123 тыс. автомобилей Model S для замены детали гидроусилителя рулевого управления.

По итогам четвертого квартала 2017 года, завершившегося 31 декабря, Tesla отчиталась об убытках в размере $675 млн. Как отмечала газета The Wall Street Journal, компания Маска никогда не несла таких крупных потерь по итогам квартала. В третьем квартале 2017 года данный показатель составил $619 млн, а в четвертом квартале 2016 года - $121 млн.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в 2017 году стала именоваться просто Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).