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В Благовещенске стартовали продажи льготных авиабилетов до Москвы

Экономика и бизнес
2 апреля, 5:31 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, апреля. /ТАСС

Стоимость билета в одну сторону составляет 6,4 тыс. рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Продажи авиабилетов для льготной категории пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" открылись в понедельник в авиационных агентствах Благовещенска, сообщила пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

"Перевозчик "Уральские авиалинии" приступил к выполнению программы по субсидируемым государством перелетам из Благовещенска в европейскую часть страны. Билеты по субсидированным тарифам оформляются по маршруту Благовещенск - Екатеринбург - Москва, стоимость билета 6,4 тыс. рублей в одну сторону", - говорится в сообщении.

В минтрансе отметили, что пока решается вопрос об открытии продаж субсидированных авиабилетов компании "Северный ветер". "Авиакомпания еще ведет работу по заключению договора с Федеральным агентством воздушного транспорта", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в министерстве транспорта и строительства Амурской области, в агентствах Благовещенска также открыли продажи субсидированных билетов для льготной категории граждан авиакомпании "Аэрофолот". "Но у нас эта авиакомпания не выполняет полеты", - сказали в пресс-службе ведомства.

Льготную программу субсидирования перевозок разработали для обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

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