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"Уральские авиалинии" начали возврат денег за отмененные рейсы в Таджикистан

Экономика и бизнес
2 апреля, 8:20 дата обновления: 2 апреля, 8:38 UTC+3

Ранее источник в одной из российских авиакомпаний сообщил, что Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российских авиаперевозчиков

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала в понедельник возврат денег пассажирам за проданные билеты на отмененные рейсы в Таджикистан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Сегодня мы начали возвращать деньги за отмененные рейсы в Таджикистан", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник в одной из авиакомпаний РФ сообщил ТАСС, что Таджикистан со 2 апреля 2018 года отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российских авиакомпаний - "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра". Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.

Позиция гендиректора АК

По данным гендиректора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова, Россия может потерять до 30% рейсов из Таджикистана из-за возникшего конфликта. Ранее он сообщил журналистам, что заявки "Уральских авиалиний" на выполнение полетов в летний сезон 2018 года были поданы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах, за 50 дней до начала выполнения полетов. Скуратов добавил, что таджикская сторона не выдала разрешения, несмотря на полное соблюдение всех требуемых формальностей.

В ночь с 24 на 25 марта, при переходе с зимнего расписания на летнее, без предварительного предупреждения, авиационные власти Таджикистана на 30% сократили количество рейсов, выполняемых только российскими перевозчиками, при этом Российская Федерация согласовала таджикским авиакомпаниям запрашиваемые частоты (около 80 рейсов в неделю) в полном объеме. По мнению Скуратова, в сложившейся ситуации целесообразным было бы немедленно оформить временные разрешения на спорные частоты до проведения переговоров.

"Уральские авиалинии" входят в четверку крупнейших российских авиакомпаний за январь - ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров. География полетов составляет более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге. 

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