Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 50,6 пункта

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2018 года подрос до 50,6 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.