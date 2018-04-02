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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 50,6 пункта

Экономика и бизнес
2 апреля, 9:15 UTC+3 МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Отмечается, что индекс деловой активности в феврале составлял 50,2 пункта

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2018 года подрос до 50,6 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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