Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 3,1%, до 112,4 млн тонн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в марте 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,1% и составила 112,4 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за март 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 224,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,1% и составил 285,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено каменного угля - 94,3 млн тонн (+3,6% к январю - марту 2017 года), кокса - 2,7 млн тонн (-1,1%), нефти и нефтепродуктов - 60,2 млн тонн (-1,7%), железной и марганцевой руды - 27,2 млн тонн (+2,5%), черных металлов - 19,8 млн тонн (+10,8%), лома черных металлов - 2,5 млн тонн (-11,6%), химических и минеральных удобрений - 15,3 млн тонн (+6,5%), цемента - 4,5 млн тонн (-2,5%), лесных грузов - 11,4 млн тонн (+5,4%), зерна - 7,1 млн тонн (+42,1%), строительных грузов - 28,7 млн тонн (+3%), цветной руды и серного сырья - 4,8 млн тонн (-4,2%), химикатов и соды - 6,8 млн тонн (+1,1%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 8,3 млн тонн (+6,6%).

Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 811,7 млрд тонно-км (+ 4,1%).

Ранее РЖД сообщали, что рост погрузки за первый квартал составит 3,6%. В марте прогнозировался рост на 3%, сообщал директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило. По его словам, в 2018 году РЖД ожидают рост погрузки на сети на уровне не ниже 2,2%.