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Акции компаний группы "Сумма" упали на 3-20% после ареста Магомедова

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:12 дата обновления: 2 апреля, 10:25 UTC+3

В частности, акции ДВМП упали на 19,5%, акции "Трансконтейнера" - на 4,7%

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Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Акции компаний, совладельцем которых является группа "Сумма" арестованного Зиявудина Магомедова, рухнули на бирже на 3-20%. Как следует из данных торгов, акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) упали на 19,5%, до 5,395 рублей за бумагу. В ДВМП "Сумме" принадлежит 32,5%.

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Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП, группе "Сумма" принадлежит около 25%) снизились на 2,8%, до 7,55 рублей, акции "Трансконтейнера" (группа Fesco, контролируемая "Суммой", владеет 25% оператора) - на 4,7%, до 4,715 тыс. рублей за бумагу.

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд, по данным на 2017 год он занимал 63-е место по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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