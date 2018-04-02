МЧС: ряд недобросовестных предприятий находит лазейки в законах и уходит от проверок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отдельные бизнес-структуры уходят от ответственности и проверок, используя надзорные каникулы. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

"Отдельные структуры в буквальном смысле, используя лазейки в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований", - сказал он в ходе селекторного совещания.

Еникеев пояснил, что "основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных мероприятий является переход на упрощенные системы налогообложения, уменьшение налоговых баз путем оптимизации в виде дробления крупного бизнеса на псевдо, микро и малые предприятия, выплаты зарплат сотрудникам по серым схемам, и другие ухищрения, которыми пользуются недобросовестные предприниматели, в том числе связанные с закупкой недоброкачественных материалов отделки, а также средств обеспечения пожарной безопасности".

Кроме того, продолжил Еникеев, следует отметить, что уведомление о предстоящей проверке позволяет таким недобросовестным организациям подготовиться к ее проведению. На время освобождаются эвакуационные пути от складируемых товаров, открываются двери эвакуационных выходов, приводится к нормативному значению число посадочных мест, переводится в рабочий режим автоматические системы противопожарной защиты. "В результате создается иллюзия удовлетворительного противопожарного состояния", - пояснил Еникеев.

В качестве примера он привел торговый центр "Щелково" в Московском регионе, работа которого приостановлена.

"Надо идти по пути нормального цивилизованного отношения к человеческой жизни и собственности. В последнее время предпринят ряд серьезных шагов в этом направлении при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес", - добавил Еникеев.