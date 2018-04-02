Единая служба интеллектуальной собственности в России может появиться в мае

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью в РФ, может появиться в мае, когда президент подпишет указ о структуре органов исполнительной власти, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместном заседании Министерства экономического развития, Роспатента и правления Фонда "Сколково".

"Надеюсь, что сейчас, когда в мае будет подписан указ президента о структуре органов государственной власти, все же появится единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью",- заявил он. Планы по созданию такой структуры существуют давно, но воплотить идею пока не удалось.

Административные рычаги при создании Единой службы будут отданы Роспатенту, заметил Шувалов.

По мнению властей, единая стратегия позволит проводить согласованную политику охраны интеллектуальной собственности на всех уровнях власти.