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Строительство первого индустриального парка в Крыму обойдется в 1,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, апреля. /ТАСС

Власти полуострова объявили конкурс по выбору подрядчика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма объявили о проведении конкурса на определение подрядчика строительства первого в регионе индустриального парка "Феодосия". Стартовая цена закупки превышает 1,2 млрд рублей, следует из данных на портале гозакупок.

Из закупки известно, что конкурс по выбору подрядчика объявил государственный Комитет конкурентной политики Республики Крым.

"Стартовая цена закупки - 1 255 820 950 рублей. Закончится прием заявок 17 апреля", - отмечено на портале.

Ранее сообщалось, что строительство индустриального парка в Феодосии в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова начнется в июне 2018 года.

"Площадь участка под размещение индустриального парка составляет почти 123 гектара. Специализироваться парк будет на логистике, хранении и переработке овощей и фруктов. Также в парке будут и другие производственные предприятия. По предварительным подсчетам, при реализации проекта будет создано 2 785 рабочих мест", - рассказали в министерстве экономического развития республики.

По данным ведомства, индустриальный парк в Феодосии формируется для повышения инвестиционной привлекательности региона. Здесь появится вся необходимая для развития бизнеса инженерная и транспортная инфраструктура. В настоящее время на площадке будущего индустриального парка в Феодосии выполнен весь комплекс инженерных изысканий, разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительные заключения.

Еще один индустриальный парк появится в Бахчисарайском районе Крыма на участке площадью более 97 га. Сроки начала строительства пока не уточняются. Также планировалось реализовать аналогичный проект в Евпатории, однако заказчики приняли решение пока отказаться от него в связи с "превышением предельной стоимости строительства объекта".

Выделенные по ФЦП средства на этот проект передали на создание индустриального парка в Бахчисарае.

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