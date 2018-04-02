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"Делимобиль" увечил число автомобилей каршеринга в Москве до 1970

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В планах у оператора до конца года увеличить общее количество машин в столице до 5 тыс., добавляя каждый месяц по 300-400 новых автомобилей и сохраняя свою долю на рынке в рамках 40%

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Международный сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" пополнил парк в Москве на 270 новых автомобилей Hyundai Solaris. Таким образом общее количество машин оператора в столице составило 1970, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"На дороги города вышло 270 новых автомобилей. Общее количество машин теперь составляет 1970 - это самый высокий показатель по объему автопарка каршеринговых компаний в Москве", - сказали в пресс-службе.

В планах у оператора до конца года увеличить общее количество машин в столице до 5 тыс., добавляя каждый месяц по 300-400 новых автомобилей и сохраняя свою долю на рынке в рамках 40%, подчеркнули в компании. "Очередное расширение парка запланировано уже на конец апреля", - отметил собеседник агентства. По статистике, в среднем, один автомобиль компании совершает порядка до 10 поездок в сутки, а среднее время поездок достигает 40 минут.

Вторым по числу автопарка в Москве является оператор BelkaCar с 1925 автомобилями. "У нас на сегодняшний день 1925 автомобилей. Средний чек по сегменту "эконом" составляет около 350 рублей. Дальность поездки - 12 км", - сказали ТАСС в пресс-службе BelkaCar.

Текущую статистику по объему автопарков каршеринговых компаний в Москве подтвердили эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" (НТИ - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России - прим. ТАСС).

"Сейчас на рынке каршеринга Москвы 13 компаний. В столице число зарегистрированных пользователей превысило полмиллиона, а парк составляет более 5 тыс. машин. При этом каршерингу предсказывают дальнейший бурный рост: только в Москве автопарк в ближайшее время предположительно вырастет в четыре с лишним раза", - сказал эксперт НТИ, добавив, что по динамике роста автопарка каршеринга Москва занимает первое место в мире.

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