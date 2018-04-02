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Минтранс: РФ не получала подтверждения авиавластей Таджикистана о переговорах

Экономика и бизнес
2 апреля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля /ТАСС

Накануне стало известно, что страны взаимно ограничили авиасообщение

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МОСКВА, 2 апреля, /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не получало официального подтверждения авиавластей Таджикистана о проведении переговоров по снятию ограничений на полеты между странами, сообщила ТАСС пресс-служба Минтранса РФ.

"Мы видели сообщения в прессе о готовности таджикской стороны к проведению переговоров. Однако официального подтверждения Минтранс России не получал", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минтранса. Накануне стало известно, что РФ и Таджикистан взаимно ограничили авиасообщение. Ряд СМИ сообщил, что делегация Таджикистана планирует во вторник прилететь в РФ для проведения переговоров по авиасообщению.

Минтранс РФ запретил таджикской авиакомпании Somon Air выполнять полеты в семь городов РФ, а авиавласти Таджикистана - четырем российским перевозчикам (S7, Utair, "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер") выполнять полеты из 11 городов РФ в Худжанд и Душанбе.

В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры.

Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".

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