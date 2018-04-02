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Эксперты: на Украине пасхальная корзина за год подорожала на 83%

Экономика и бизнес
2 апреля, 11:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, апреля. /ТАСС

Отмечается, что кулич обойдется в $4,8 по сравнению c $3 в 2017 году, больше всего подорожали изюм (на 192%) и яйца (на 155,3%)

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КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Пасхальный набор типичных для праздника продуктов в 2018 году на Украине подорожал почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные специалистов Украинской аграрной конфедерации.

"В 2018 году за полтора килограмма творога, десяток крашеных яиц и полкилограмма буженины украинцам придется заплатить 274 гривен [около $10,4], в прошлом году этот набор стоил 150 гривен [$5,7], - сообщили в конфедерации изданию "Сегодня".

Эксперты отмечают, что подорожал и сам кулич, теперь он обойдется в 127 гривен [около $4,8] по сравнению с 80 гривнами [около $3] в 2017 году, так как возросли в цене почти все ингредиенты. "Более всего подорожал изюм [на 192%] и яйца [на 155,3%], а молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, подорожали более чем на 30%", - отмечает аналитик аграрной конфедерации Неля Онищенко. По данным организации, основными причинами роста цен являются сокращение производства молока, повышение тарифов на электроэнергию, а также увеличение экспорта сливочного масла в 2018 году. "Это, в частности, привело к частичному замещению отечественной продукции на внутреннем рынке импортной, зачастую более низкого качества, например, маргарином", - добавила Онищенко.

Аналитики отмечают, что почти вдвое выросла и цена буженины: со 114,5 до 226,7 гривен за 1 кг. Это связано с подорожанием свинины на 36% за год.

По прогнозам Украинской аграрной конфедерации, снижения цен в ближайшее время ожидать не приходится, а ближе к самому празднику они еще немного возрастут из-за увеличения спроса.

Пасха - главный праздник в христианстве. Празднование Пасхи у православных и католиков рассчитывается по разным календарям. Пасха по григорианскому календарю - у католиков - в этом году наступила 1 апреля, а православные церкви разных стран придерживаются юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.

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