Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании "Сумма" о мошенничестве и преступном сообществе.

"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Суд арестовал Зиявудина Магомедова. Бизнесмен будет находиться под стражей до 30 мая. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, которые, по мнению следствия, находятся на зарубежных счетах. "В материалах дела содержится информация о семи эпизодах хищений из федерального и региональных бюджетов, также из компаний с государственным участием", — отметил прокурор.

Срок наказания за такое преступление превышает 10 лет колонии.