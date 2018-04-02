Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

Зиявудин Магомедов — основатель и акционер группы "Сумма". Это холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. По данным на 2017 год, он занимал 63-е место по версии журнала Forbes.
МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании "Сумма" о мошенничестве и преступном сообществе.
"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Суд арестовал Зиявудина Магомедова. Бизнесмен будет находиться под стражей до 30 мая. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, которые, по мнению следствия, находятся на зарубежных счетах. "В материалах дела содержится информация о семи эпизодах хищений из федерального и региональных бюджетов, также из компаний с государственным участием", — отметил прокурор.
Срок наказания за такое преступление превышает 10 лет колонии.
Вместе с Зиявудином Магомедовым по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.
Защита попросила освободить Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 млрд рублей.
В ходе судебного заседания защитники сообщили, что у задержанного была запланирована хирургическая операция на первой неделе апреля. Адвокат попросил суд приобщить к делу медицинские справки, свидетельствующие о заболеваниях задержанного.
Кроме того, к делу по ходатайству защиты были приобщены и благодарственные письма в адрес Магомедова от мэра Москвы Сергея Собянина.
Адвокат Александр Вершинин просил суд закрыть рассмотрение ходатайства в отношении Магомедова в связи с оглашением сведений о его заболеваниях, имуществе и частной жизни. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства", — огласила постановление судья.
Сам Магомедов отверг все обвинения в свой адрес. "Все обвинения следствия не выдерживают никакой критики. Мне не было никакого смысла воровать у самого себя", — сказал он.
Защита обжалует заключение под стражу Зиявудина Магомедова, сообщил ТАСС адвокат Александр Вершинин.
30 марта несколько телеграм-каналов и СМИ сообщили, что в офисе группы "Сумма" проводятся обыски, а Магомедов был задержан и допрошен.
Официальный представитель группы "Сумма" сказал ТАСС, что "в "Сумме" обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор".
Отвечая на вопрос о предмете общения, представитель сказал, что такой информации у него нет.
Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Зиявудин Магомедов и еще несколько человек были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. По словам источника, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ в рамках уголовных дел провели обыски по 70 адресам.
31 марта Следственный департамент МВД РФ ходатайствовал об аресте совладельца компании "Сумма" Зиявудина Магомедова.
Акции компаний, совладельцем которых является группа "Сумма", рухнули на бирже на 3–20%. Как следует из данных торгов, акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) упали на 19,5%, до 5,395 рубля за бумагу. В ДВМП "Сумме" принадлежит 32,5%.
Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП, группе "Сумма" принадлежит около 25%) снизились на 2,8%, до 7,55 рубля; акции "Трансконтейнера" (группа Fesco, контролируемая "Суммой", владеет 25% оператора) — на 4,7%, до 4,715 тыс. рублей за бумагу.
Мария Селиванова