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Россия в первом квартале увеличила экспорт СПГ в страны АТР на 34,4%

Экономика и бизнес
2 апреля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В марте экспорт СПГ увеличился до 1,426 млрд куб. м

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе-марте 2018 года вырос на 34,4% - до 5,561 млрд куб. м. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В марте экспорт СПГ увеличился на 8,6% - до 1,426 млрд куб. м.

В 2017 году экспорт СПГ из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составил 15,48 млрд куб. м, что на 5,3% выше, чем годом ранее.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект по производству сжиженного газа "Сахалин - 2", оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" компании "Новатэк".

По оценке российского министра энергетики Александра Новака, страна может увеличить свою долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Основная ресурсная база СПГ находится в основном на Севере: полуостров Ямал и полуостров Гыдан, где запасы превышают 38 трлн куб. м газа. Новак отмечал, что, согласно поручению президента России, поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

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