Развитие новых производств в ТОР Пикалево позволит создать до 2 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Статус территории опережающего развития (ТОР), присвоенный моногороду Пикалево в Ленинградской области, поможет создать до 2 тыс. рабочих мест на предприятиях, не связанных с градообразующей деятельностью, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. В моногороде проживают около 20,5 тыс. человек, из которых примерно половина относится к трудоспособному населению.

В городе, который долгое время специализировался на цветной металлургии, химической промышленности и производстве строительных материалов, будут развивать легкую промышленность, сельское хозяйство и другие сферы. "Ожидаемый эффект от создания ТОР - это прежде всего новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий. Планируется создать более 1900 рабочих мест. Новые предприятия позволят также привлечь до 19 млрд рублей инвестиций в среднесрочной перспективе, что также будет способствовать социально-экономическому развитию моногорода", - рассказал Ялов ТАСС.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что создание территории опережающего развития в Пикалеве позволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность. Он уже подписал рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В Пикалеве предполагается развитие тепличного комплекса по производству овощных культур, создание производства форменной одежды, швейного производства, фабрики по выпуску обоев, запуск производства изделий для компании IKEA, создание производства по добыче песка, рассказали в пресс-службе областного правительства.

От овощей до форменной одежды

В Пикалеве создается индустриальный парк, объекты которого будут вводиться поочередно. Ввод в эксплуатацию первой очереди (три производственных здания) ожидается до конца второго квартала 2018 года, сообщил Ялов. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы первой очереди проекта: начало производственной деятельности резидентов ожидается во второй половине 2018 года. Здания первой очереди по плану займут предприятия швейной индустрии.

Как рассказал Ялов, в числе потенциальных резидентов ТОР Пикалево ООО "Тепличный комплекс Пикалевский" (входит в Агропромышленный холдинг "ЭКО Культура") с проектом строительства тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте", ООО "Круглый год", который планирует создать к 2020 году вторую очередь проекта "Строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей" (первая очередь запущена в 2014 году).

В рамках инвестиционного форума "Сочи-2016" правительство Ленинградской области также подписало соглашение с крупной компанией по производству форменной одежды "БТК Групп" о реализации инвестиционного проекта "БТК Пикалево".

Звенья технологической цепочки

Индустриальный город Пикалево расположен в Бокситогорском районе на юго-востоке Ленинградской области, в 244 км от Санкт-Петербурга. Через него проходит автодорога Вологда - Новая Ладога и железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Волховстрой - Вологда.

Специфика Пикалева состоит в том, что его экономика изначально была монопрофильной. Она представлена тремя градообразующими предприятиями, которые связаны технологически и имеют единую логистическую инфраструктуру. Завод "БазэлЦемент-Пикалево" (вошел в состав холдинга "БазэлЦемент" в 2008 году) производит глинозем, гидрат алюминия и известняк. Его продукция поставляется производителю стройматериалов - АО "Пикалевский цемент" (Евроцемент груп) и ЗАО "Пикалёвская сода" ("Метахим"), которое занимается производством поташа и кальцинированной соды.

В 2008 году в Пикалеве сложилась острая социально-экономическая ситуация из-за остановки всех трех градообразующих предприятий единой технологической цепи. В 2014 году распоряжением правительства РФ Пикалево был отнесен к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Тогда же правительство выделяло "БазэлЦемент-Пикалево" субсидии для обеспечения финансовой устойчивости компании во время модернизации производства с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить жителей города работой.

Сейчас на долю ООО "БазэлЦемент-Пикалево" в моногороде приходится 47% оборота обрабатывающих производств и 72,9% от численности работников обрабатывающей отрасли. По данным областной администрации, в городе Пикалево постоянно проживают 20 тыс. 439 человек, или около 40% численности населения Бокситогорского района.

Для стабилизации и развития ситуации в моногороде правительство Ленинградской области принимает комплекс мер, включая софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий комплексного инвестиционного плана города Пикалево. Областные власти помогают развивать в городе дороги и инфраструктуру, содействуют развитию малого и среднего предпринимательства. "Текущую ситуацию в муниципальном образовании можно охарактеризовать как стабильную, что обеспечивается работой градообразующих предприятий, реализацией мероприятий государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства и реализацией муниципальных программ", - сообщили ТАСС в аппарате Дмитрия Ялова.