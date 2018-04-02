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Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона

Экономика и бизнес
2 апреля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Сообщается, что аппарат, который должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай в Бурятии, сразу после взлета врезался в здание

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Беспилотник "Почты России" после крушения

Беспилотник "Почты России" после крушения

© Андрей Огородник/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Эксперимент по доставке почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) продолжится, несмотря на то, что прошедший в понедельник в Бурятии первый пуск дрона окончился неудачей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками - прим. ТАСС), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась", - привели в пресс-службе слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

В понедельник в Бурятии неудачей окончился первый в России опыт по доставке почтовых отправлений беспилотником. Аппарат должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, расположенное в 65 км к юго-западу от республиканской столицы. За запуском аппарата наблюдали Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Но сразу после взлета дрон врезался в здание.

"При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится, о новой дате будет объявлено дополнительно", - говорится в комментарии производителя дрона, компании "Рудрон/Экспедитор 3М".

На видео с торжественного запуска беспилотника, которое опубликовано в интернете, видно, как дрон сначала набирает высоту, а затем падает и врезается в здание. Региональные СМИ сообщают, что предварительной причиной крушения названо влияние многочисленных точек Wi-Fi из окрестных домов.

О возможности использовать беспилотные летательные аппараты для доставки почты в труднодоступных регионах глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил еще в 2014 году. Летом 2016 года технический директор компании "Тайбер" (производитель беспилотников) Сергей Тыцык сообщил, что они с "Почтой России" готовятся провести совместный эксперимент по доставке грузов внутри труднодоступных регионов РФ. В сентябре 2017 года сообщалось, что пилотный проект по доставке грузов дронами планируется запустить в Якутии.

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Цыденов, Алексей Самбуевич Подгузов, Николай Радиевич
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