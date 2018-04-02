СМИ: Alibaba купила китайский сервис доставки еды Ele.me за $9,5 млрд

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Alibaba Group подписала соглашение о покупке ведущего китайского онлайн-сервиса доставки еды Ele.me, стоимость которого оценивается в $9,5 млрд, сообщает газета China Daily.

"Этот шаг станет настоящим прорывом в реализации плана компании - от новой торговли к новой форме потребления", - говорится в официальном заявлении вице-президента Alibaba Group Чжан Юна. По его словам, Ele.me позволит усовершенствовать и создать "необходимую инфраструктуру для реализации новой формы ретейла".

В соответствии с соглашением, основатель сервиса Чжан Сюйхао сохранит за собой позицию председателя Ele.me, в то время как Чжан Юн станет его генеральным директором.

Как отмечают специалисты, одной из причин заключения этой сделки стала растущая конкуренция между телекоммуникационными компаниями КНР. Новый сервис Alibaba будет конкурировать с онлайн-платформой для заказа еды и продуктов питания Meituan, который принадлежит крупнейшей китайской компании в сфере телекоммуникаций Tencent. По словам экспертов, "соперничество между лидерами китайского рынка постепенно переходит из онлайн-сферы в офлайн".

Ele.me основана в 2008 году и является одним из крупнейших игроков в отрасли доставки продуктов питания в Китае. Согласно официальным данным, доля сервиса на внутреннем рынке страны составляет около 49%.

Alibaba Group основана Джеком Ма в 1999 году и является крупнейшей интернет-компанией КНР в сфере электронной коммерции. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, среди которых магазины электронной торговли Taobao, Tmall.com и AliExpress.