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В Госдуму внесен законопроект о дополнительных социальных доплатах к пенсиям

Экономика и бизнес
2 апреля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин считает, что индексации пенсий даже на уровне инфляции недостаточно

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин внес в понедельник на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить дополнительную социальную доплату к пенсиям. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

По словам депутата, на сегодняшний день индексации пенсий даже на уровне инфляции недостаточно. Кроме того, отмечает разработчик, несмотря на то, что законодательством предусмотрены федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям, они "мало что улучшают в материальном положении пенсионеров".

"В целях оказания действенной социальной помощи пенсионерам, проектом закона устанавливается дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям", - говорится в пояснительной записке.

Согласно предложению парламентария, такая доплата будет "вводиться с 1 января 2019 года и рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в соответствующем субъекте РФ". Рашкин поясняет, что такой критерий расчета представляется более эффективным и более справедливым, чем искусственно установленный "прожиточный минимум пенсионера", на который, уверен автор инициативы, в реальности практически невозможно прожить.

Как отмечает законодатель, такая дополнительная федеральная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в том случае, "если общая сумма его материального обеспечения в месяц (включающая пенсионные и иные выплаты) не достигает 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по соответствующему субъекту РФ". При этом, добавляет он, при изменении размера среднемесячной заработной платы будет производиться соответствующее изменение размера федеральной доплаты к пенсии.

"Финансовое обеспечение расходов на выплату дополнительной федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной проектом закона, предлагается осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда РФ. Необходимо подчеркнуть еще раз, что предлагаемая мера может дать существенный экономический эффект, так как позволит увеличить потребление в социальной группе, составляющей около 30% населения страны", - заключает депутат, обращая внимание, что "в дальнейшем необходимо будет увеличивать размер доплаты с тем, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70% среднемесячного заработка по субъекту РФ".

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