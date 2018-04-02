Песков назвал "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Арест братьев Магомедовых - не какая-то одноразовая акция, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно, подчеркнули в Кремле. "Нет, это [арест Магомедовых] - не какие-то одноразовые акции, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая целенаправленная политика".

Говоря о деле Магомедовых, представитель Кремля констатировал, что "здесь мы видим обвинение в адрес Магомедовых". Комментировать само дело он не стал, поскольку следствие по нему продолжается. "Затем будет суд, который и определит виновность или невиновность тех, кто был задержан", - добавил Песков.

Политологические пересуды

Представитель Кремля назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава правительства, "политологическими пересудами". "Это, скорее, такие политологические пересуды, - сказал Песков. - Давайте все-таки оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях".

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что президент РФ Владимир Путин недавно проводил встречу с Магомедовым, Песков сказал, что ему о такой встрече неизвестно.

"Магомедов принимал участие в ряде мероприятий, которые проводил президент с участием представителей крупного бизнеса и бизнес-организаций. Имело место несколько таких общих встреч. За последнее время о каких-то других встречах мне неизвестно", - сказал Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, является ли уголовное дело руководителей группы "Сумма" ударом по инвестиционному климату в стране: "Я думаю, что я все уже сказал по истории с Магомедовыми, дальше давайте аналитики будут обсуждать".

Дело владельцев "Суммы"

Тверской суд Москвы в субботу арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд, по данным на 2017 год он занимал 63-е место по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.